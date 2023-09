NASVET Kako ravnati, da bomo pomagali otrokom?

Začetek novega šolskega leta učenci in tudi starši spremljajo z mešanimi občutki – strah, zaskrbljenost, radovednost, veselje, navdušenje. Na to, kako bodo otroci dojemali šolo, imamo močan vpliv tudi starši. Kako ravnati, da bomo pomagali otrokom?

1. Otroci velikokrat posnemajo starše. Če imamo starši (zaradi različnih razlogov) negativen odnos do šole, če nas pretirano skrbi ali imamo celo določene predsodke, lahko te nenamerno prenesemo na svoje otroke. Zato je dobro, če smo do šole in vsega, kar je z njo povezano (torej tudi do učiteljev in učnih predmetov), naravnani pozitivno ali pa smo vsaj nevtralni.

2. Da bodo otroci imeli dobre delovne in šolske navade, so pomembni struktura, rutina in starševski nadzor. Še posebej pri učencih 1. in 2. razreda moramo starši otrokom pri šolskem delu pomagati. Predvsem moramo biti dosledni in jih navajati na sprotno delo. Ko bodo otroci enkrat usvojili to rutino, boste postopoma lahko v celoti prepuščali šolsko delo otroku, sami pa le preverili, ali so delo opravili.

3. Šola in šolsko delo naj bosta v največji meri odgovornost otroka in ne staršev. To ne pomeni, da starši ne pomagamo svojim otrokom. A dela ne opravljajmo namesto njih. Vsi si želimo, da naši otroci postanejo samostojni in odgovorni. Tega se bodo naučili le, če jim boste dovolili, da sami nosijo svojo šolsko torbo, da sami pripravijo govorni nastop in da sami rešijo morebitni spor s prijateljem ali prijateljico. Namesto da njihove težave rešujete vi, jih spodbudite, da sami poiščejo rešitev. Vi pa jim bodite v oporo. S tem jim boste dali vedeti, da jim zaupate in da zmorejo sami.

4. Ocene so pomembne, niso pa vse. Spodbujajte svoje otroke, da se v šoli učijo tudi spoštovanja, vztrajnosti, odgovornosti, solidarnosti in sočutnosti!

Pa čim bolj sproščen vstop v novo šolsko leto.

Polona Župevc, svetovalna delavka na OŠ Zreče