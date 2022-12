Naredili malo revolucijo v veterinarski stroki

Mladi lahko premikajo svet. Če se le za to odločijo. Dokaz za to je mlada ekipa celjske družbe Vets4science, ki je razvila napravo Petriview. Ta je na poti, da naredi pravo malo revolucijo v veterinarski stroki.

Naprava omogoča, da na vzorcih, ki jih odvzamejo bolnim živalim, ugotovijo, katera bakterija je izrasla na živali in posledično, kateri antibiotik je najbolj primeren za zdravljenje.

»Veterinarji smo po vsem svetu prva bojna linija v boju proti bakterijam in se odločamo na podlagi znanstvenih smernic in izkušenj, kateri antibiotik je najbolj primeren. V praksi se je velikokrat pokazalo, da to ni pravilna odločitev, saj so v veliko primerih bakterije že odporne na določene antibiotike. Tako nismo pri zdravljenju zgolj neučinkoviti, ampak še poslabšujemo stanje odpornosti,« pravijo.

Dodali so, da smo ta del predolgo zanemarjali in s tem ustvarili težavo. Ob stiku z našimi ljubljenčki te rezistentne bakterije namreč dostikrat preskočijo na človeka. Ker ima tudi ta pogosto že ustvarjeno odpornost, pa ne moremo pozdraviti niti tega. Naprava bo tako skušala pomagati pri rešitvi večplastnega problema.

Več o tem, kako uspešna je naprava na trgu in kako se je zgodba Vets4scienc začela, pa v Celjanu. (MH)