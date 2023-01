Narastek z ohrovtom

Sestavine za 4 osebe

· manjša glava ohrovta

· 4 srednje veliki krompirji

· 2 čebuli

· 150 g slanine

· šopek peteršilja

· 2 jajci

· 1 dl mleka

· 1 dl sladke smetane

· sol in poper

· žlica masla

· 200 g mocarele

Priprava

1. korak:

Sesekljano čebulo posteklenimo na malo masla, dodamo narezano slanino in še malo popražimo. Nato dodamo na rezine narezan ohrovt in tri žlice vode ter dušimo nekaj minut, da ohrovt malo upade.

2. korak:

Krompir olupimo in narežemo na rezine.

3. korak:

Pekač namastimo z maslom in vanj izmenično polagamo plast krompirja in dušenega ohrovta. Po plasteh potresemo malo sesekljanega peteršilja.

4. korak

Razžvrkljamo jajci, dodamo mleko in sladko smetano, solimo in popramo ter prelijemo preko narastka in nato obložimo še z rezinami mocarele ali pa potresemo z naribano mocarelo. Pečemo 40 minut na 200 °C.

Zdrav in okusen narastek iz ohrovta, krompirja in slanine.