Napeto finale modnega izziva “Naj Citycenter stil” v Citycentru Celje

Minulo soboto je Citycenter Celje v svojevrstnem slogu skočil v novo modno sezono pomlad/poletje, ko se je odvil finale modnega izziva “Naj Citycenter stil”.

Deset finalistov, talentiranih modnih navdušencev, je stopilo na modno prizorišče in predstavilo svoje edinstvene modne stile. Z izbiro modnih kosov blagovnih znamk, ki so pod streho Citycentra Celje, so z različnimi kombinacijami navdušili tako strokovno komisijo kot občinstvo.

Obiskovalci so nestrpno pričakovali razglasitev zmagovalcev. Člani strokovne modne komisije: Lorella Flego, Dejan Nikolić in Sonja Rigler so imeli zahtevno nalogo, izbrati zmagovalca med desetimi finalisti. V napetem boju za naziv “Naj Citycenter stil” je vsak od finalistov pokazal svoj edinstven modni izraz, kar je komisijo postavilo pred težko odločitev. Tudi občinstvo je dalo svoj glas, saj je imelo možnost glasovati na družabnih omrežjih Facebook in Instragram trgovskega centra za svojega favorita.

Razkritje: vrhunec dogodka

Vrhunec dogodka je bilo razkritje obeh zmagovalcev.

Hana Jerlah je prepričala strokovno komisijo ter si prislužila prestižni naziv “Naj Citycenter stil”. Poleg tega je prejela tudi glavno nagrado v višini 3000 evrov Desetakov. Po izboru všečkarjev pa je zmagovalec postal Dmitrij Halužan. Za zmago je prejel 1000 evrov Desetakov.

Modni dogodek je povezovala priljubljena voditeljica in modna navdušenka Ula Furlan. Piko na i Citycentrovemu modnemu izzivu pa so dali tudi modni vplivneži: Jasna Vale, Hajdi Korošec Jazbinšek, Blaž Kričej Režek, Luka Pehnec, Tjaša Korošec in Anja Mikola, ki so v času natečaja na Instagramu predstavili svoj modni slog v oblačilih iz Citycentra Celje ter z obiskovalci in sledilci Citycentra Celje delili modne nasvete. Naj Citycenter stil je tako združil strast do mode, kreativnost in navdihujoče osebnosti ter napovedal modno pomlad in sveže modne kolekcije iz Citycentra Celje, mi pa z vami delimo nekaj foto utrinkov z dogodka.