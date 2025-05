Napenjalne rjuhe, o katerih je vredno govoriti

Napenjalne jogi rjuhe – nekaj kar ima doma čisto vsak. Pa vendar pogosto niti ne vemo, kakšne rjuhe imamo in jim ne posvečamo pozornosti. Razen zjutraj, ko je postiljamo in je potrebno rjuho popraviti, ker je sledila našemu obračanju ponoči in je na nekaj koncih zlezla izpod ležišča …

Kaj pa, če bi si enkrat za spremembo privoščili napenjalno rjuho, ki je zjutraj ni potrebno popravljati? Ki ostane napeta vso noč, se ne mucka in ne mečka, tako da je ni potrebno likati.

Napenjalne rjuhe Bella Donna

Spoznajte napenjalne jogi rjuhe Bella Donna. Nemška butična izdelava teh rjuh se je pričela že pred več kot 70. leti. In vsako leto bolj osvajajo svet in srca svojih uporabnikov. To so rjuhe, ki enostavno trajajo. Trpežne, mehke in nežne. Bombaž, pralen na 60° je možno posušiti tudi v sušilnem stroju.

Material rjuhe Bella Donna je tako gosto tkan, da res težko razložimo. Dolgosukane niti bombaža so še dodatno obdelane z arganovim oljem, ki rjuhi doda nežno mehkobo. Posebnno tkanje pa preprečuje tudi prehitro obrabo in trganje.

Raztegljive in primerne za različne dimenzije postelj

Bella Donna napenjalne rjuhe slovijo tudi po svoji izjemni elastičnosti. So tako raztegljive, da je ena dimenzija rjuhe primerna za različne dimenzije ležišč. Tako je na primer rjuha 180×190/200×220 cm primerna za dimenzijo ležišča 180×190 cm in za dimenzijo ležišča 200×220 cm ter prav vse dimenzije med njima. Na voljo pa so v kar 54 barvnih odtenkih – toliko, da je včasih izbire še preveč.

Napenjalne rjuhe za standardne, visoke vzmetnice in za toperje

Na voljo je v treh višinah: La Piccola rjuhe za toperje do višine 12 cm, Bella Donna jogi rjuhe za klasična ležišča višine od 15 do 30 cm in rjuhe za visoke vzmetnice Bella Donna Alto za višine od 30 do 45 cm.

Napenjalne rjuhe Bella Donna so resnično kvalitetne in očarajo s svojo trpežnostjo, izgledom, trajnostjo ter barvno paleto. Te rjuhe so resnično vredne svoje cene.

: Zasledili smo, da rjuhe Bella Donna uporablja tudi Nuša Derenda, ki o njih pravi: »Ko je moja postelja potrebna svežine, jaz prisegam na rjuhe Bella Donna. Pri rjuhah Bella Donna mi je najbolj všeč to, da se ne zbudim na zmečkani postelji. Vse je tako lepo gladko. Poleg tega imajo zelo veliko različnih barvnih odtenkov, ki jih lahko zares super skombiniram z ostalo posteljnino.«

Kupite svojo rjuho Bella Donna v spletni trgovni Maremico ali se oglasite v novem Spalnem centru Maremico v ljubljanskih Črnučah.