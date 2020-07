Namig za izlet blizu: Gremo na potep po Oplotniškem!

Od peric do vintgarja. Zakaj pa ne bi dopustniškega dneva ali običajnega vikenda preživeli ob odstiranju skrivnosti Oplotnice? Tukaj je ideja za vaš naslednji izlet!

Srečo imamo, da živimo v tako lepih krajih. Prepričani smo, da vseh zanimivosti in bolj ali manj skritih kotičkov, ki jih ponuja neposredna okolica našega doma, še nismo raziskali, občutili, užili.

Če že dlje časa niste obiskali Oplotnice, potem priporočamo, da svoj naslednji izlet začnete prav tam, v središču, kjer vas bo pozdravila pred leti obnovljena graščina.

1. Začnimo radovedno

Izlet začnimo z ogledom mogočne graščine, ki jo obdaja majhen grajski park. Graščina Oplotnica se imenuje tudi Žički dvorec, saj so ga izgradili kartuzijani iz Žičke kartuzije. Je pravi spomenik podeželskega razkošja z enimi najlepših primerkov štukatur daleč naokrog.

Po sprehodu skozi grajske sobane si oglejte še odlično ohranjeno perišče sredi parka, skozi katerega teče živahen potok. Lahko se sprehodite še do cerkve sv. Janeza Krstnika v Čadramu, ki je nastala med letoma 1895 in 1899, ali pa se zapeljete v srednji vek, do bližnje Malahorne, kjer si lahko ogledate etnološki muzej. Črna kuhinja pri Cerkvi sv. Barbare je avtentična slika srednjega veka, mežnarija je zgrajena v 16. stoletju.

2. Nadaljujmo aktivno

Iz Oplotnice se podajte na učno pot Oplotniški vintgar. Iz središča Oplotnice lahko gremo peš ali z avtomobilom – po cesti proti Cezlaku. Pot v Vintgar je po nekaj minutah vožnje označena.

Učna pot vodi po lesenih stopnicah, mostičkih in gozdnih stezah nad vodo in ob njej. Moč potoka je nekoč napajala več kot 30 mlinov in žag v okolici Oplotnice in kar nekaj ostankov boste videli. Ustavite se lahko na urejenih jasah s klopmi in občudujete skale čudovitih oblik in si, ko prispete do Tihe doline pri želvi, privoščite piknik. Krožna pot je dolga zgolj dva ali tri kilometre, odvisno, katero boste izbrali, ni strma in je primerna tudi za otroke.

Če vam je takšen sprehod prekratek, pa se lahko iz Oplotnice podate tudi po petkilometrski krožni sprehajalni poti do ribnika Partovec. Ribnik z okoliškim traviščem in gozdom okrog njega je habitat ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in redek mokriščni ekosistem. Zaradi značilnosti narave je območje zavarovano kot naravni spomenik.

3. In končajmo okusno!

Prijeten izlet lahko končamo z okrepčilom s pristnimi domačimi dobrotami, ki jih ponujajo pod blagovno znamko Okusi Rogle. Denimo na domačiji Forbar v Malahorni, kjer postrežejo izključno jedi, ki so domače in pridelane v lokalnem okolju, ali pa v kateri od lokalnih gostiln (Pozne, Sovič, …).

Zanimivo …

V Oplotnici so našli arheološke ostanke rimskih naselbin, tudi kipa poganskih bogov Jupitra in Mitre ter poganski tempelj. Oplotnica naj bi se takrat imenovala Belo mesto. Še danes se med domačini govori, da se je Belo mesto raztezalo vse od Straže pa do Malahorne in da se je kasneje skrivnostno pogreznilo.

(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE)