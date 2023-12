Namaz guacamole

Sestavine za 4 osebe:

2 zrela avokada

1 jalapeno čili

strok česna

žlica sesekljane rdeče čebule

žlica soka limete

ščepec soli

Priprava:

korak:

Česen in čebulo olupimo ter ju čimbolj drobno sesekljamo. Čiliju odstranimo semena, ki so zelo pekoča, odstranimo tudi belo kožico, saj ta greni, in narežemo na majhne koščke. Če ne prenesemo pekoče hrane, se čiliju raje izognemo. Recept za ta namaz pušča veliko svobode za lastne želje in okus. Nekateri namazu dodajo tudi sesekljan paradižnik in koriander ali pa peteršilj.

korak:

Avokada prerežemo na pol in odstranimo koščici. S pomočjo žlice postrgamo meso iz lupine in ga pretlačimo s tlačilko ali kar z vilicami. Primešamo sesekljane sestavine in limetin sok. Po okusu začinimo s soljo in vse skupaj dobro premešamo.

korak:

Pripravljen guacamole naložimo v posodico in nanj iztisnemo še malo limetinega soka, da bo namaz ohranil lepo zeleno barvo, sicer začne kar hitro oksidirati oz. rjaveti. Namaz je odličen za zajtrk na kvalitetnem kruhu, primeren je za predjed, žar zabave, z njim lahko popestrimo tortilje ali pa ga postrežemo kot pomako za koruzni čips.

1 od 1

Za ta po celem svetu priljubljen slasten namaz, ki izvira iz Mehike in je zelo zdrav za naše telo, se najbolj obnese avokado sorte Hass, ki ima skoraj črno lupino. Priprava je preprosta, pazimo le, da je avokado dovolj zrel.