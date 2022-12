Najvišje planinsko priznanje tudi Konjičanu Francu Vahterju

Franc Vahter iz Slovenskih Konjic je prejel svečano listino Planinske zveze Slovenije.

Najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije (PZS), svečano listino PZS, je pred dnevi prejel tudi Konjičan Franc Vahter. Planinska zveza ga je tako nagradila za dolgoletno predano prostovoljsko delo na različnih področjih planinske dejavnosti.

Planinec po srcu in duši

Franc Vahter pravi, da je velik ljubitelj planin in narave že vse od malih nog. Član Planinskega društva Slovenske Konjice je že več kot pol stoletja in je eden izmed najstarejših in najaktivnejših članov društva. Bil je podpredsednik (od 1993 do 2001) in predsednik (2005 do 2009) društva. Sredi devetdesetih je bil pobudnik za označitev poti na Stolpnik in skupaj s takratnim predsednikom pobudnik za postavitev razglednega stolpa na vrhu Stolpnika, so zapisali pri PZS.

Franc je bil več let tudi oskrbnik bivaka na Rogli, v katerega so se planinci radi zatekli. V poznejših letih je bil nekaj let oskrbnik Koče na Klemenči jami, česar se zelo rad spominja. Veliko je pomagal pri urejanju planinskih poti. Izkazal se je kot izjemen poznavalec naših gora, narave in kulturne dediščine. Je velik raziskovalec zgodovine domačih krajev in tudi širše domovine. Svoje znanje in izkušnje zelo rad prenaša naprej, še posebej najmlajšim planincem.

Zapisal se je med ustanovitelje skupine starejših planincev – Četrtkovcev, ki letos praznuje že deseto leto obstoja. Rad se zateče v zavetje pohorskih gozdov, kjer najde svoj mir in tišino. Franc Vahter je ‘planinski oče’ številnim generacijam planincev in njihov veliki vzornik, kot so zapisali v Planinskem društvu Slovenske Konjice. (N. K.)