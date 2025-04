Največji družabni dogodki v Celju v zadnjih desetletjih: Nekoč smo ‘žurali’ v diskotekah, danes na koncertih

Pred 10 in več leti so bile središče družabnega dogajanja v Celju zagotovo diskoteke, ki so med štiri stene pritegnile množico obiskovalcev.

Čeprav so organizirale mnogo koncertov, so tudi, ko niso gostile nikogar, bile najprej Jungla, kasneje Casablanca in Evergreen ter na koncu Escape in Bowling Planeta Tuš Celje nabito polne. Za njimi nista zaostaja niti Zamorec in Kljub, ki sta bila namenjena predvsem ljubiteljem rocka in trših ritmov. Danes pa se je družabno dogajanje iz diskotek prestavilo na različna, predvsem, ne pa izključno, glasbena prizorišča.

Ob prazniku Celja smo skušali pokukati v preteklost in izpostaviti nekaj največjih družabnih dogodkov, ki so v preteklih desetletjih odmevali v Celju.

Ceca ‘raztrgala’ dvorano Zlatorog

Ko je srbska kraljica turbo-folk in pop glasbe Svetlana Ražnatović – Ceca leta 2005 prvič nastopila v Sloveniji in za svoj slovenski debi izbrala prav knežje mesto, je dvorana Zlatorog pokala po šivih. V Celje se je takrat zgrinjalo staro in mlado iz Slovenije in drugod.

Čeprav je omenjena diva v Celju nato nastopila še večkrat, nikoli več ni dosegla takšnega obiska, kot prvič.

Noč Modrijanov vedno pritegne

Noč Modrijanov, ki bo letos potekala v Ljubljani, v Stožicah, je v Celju in drugod potekala večkrat in vedno znova pritegnila množico obiskovalcev. A svojevrsten rekord so dosegli leta 2014, ko so vstopnice za Noč Modrijanov, ki je takrat potekala prav v Celju, razprodali v zgolj nekaj minutah.

Na Špici kresujemo že 33 let

Ko smo tokratnega naj Celjana Dušana Kondo vprašali, ali se na Špici tudi letos obeta tradicionalno kresovanje, je ta brez oklevanja rekel: »Seveda, kako pa naj po 33 letih rečemo ne?!«

Kresovanje na Špici je torej stalnica, ki privablja številne Celjane že več kot tri desetletja in je edino, ki je preživelo do danes. Zaradi takšnega uspeha in priljubljenosti si zagotovo zasluži mesto na naši lestvici.

Modni navdihi že več desetletij krojijo modni svet

Modni navdihi, ki jih že skoraj tri desetletja snuje in izvaja Vladimira Skale, vedno znova pritegnejo številne modne navdušence, poznavalce oblačilne kulture in celjsko elito. Zaradi svoje dolgoživosti in priljubljenosti si tako zagotovo zaslužijo mesto med izbranimi.

Zima v Celju je res čarobna

Zavod Celeia Celje se s partnerji zadnja leta zares trudi, da bi Celje živelo skozi vse leto, a četudi je v njihovi in organizaciji številnih drugih organizatorjev nastalo že veliko dogodkov, je potrebno iskreno priznati, da je Celje pozimi zares čarobno.

Zaradi številnih koncertov na prostem, silvestrovanja, ki vedno pritegne veliko ljudi, Pravljične dežele in mnogih drugih aktivnosti naša lestvica zagotovo ne bi bila popolna brez Pravljičnega Celja.

Zborovski BUM združil preko 5000 pevcev

(Mednarodni) Mladinski pevski festival Celje že skoraj 80 let na ulice in v dvorane mesta prinaša ubrano zborovsko petje mladih pevcev in vedno znova navduši. A letos, ko je v mednarodni izvedbi potekal že šestintridesetič, je minulo soboto dvorana Zlatorog pokala po šivih.

V njej je zadonelo več kot 5000 mladih glasov ob spremljavi Pihalnega orkestra Glasbene šole Celje. Ker je Zborovski BUM bil res pravi spektakel, si zagotovo zasluži mesto na našem seznamu. (MH)