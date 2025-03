Najprej začnemo obrezovati ribez, maline in kosmulje.

Priporočljivo je obrezovanje sadnega drevja, v času debeljenja brstov, da je lažje ocenili, kateri poganjki bodo letos rodili. Nikoli naj ne bi začeli obrezovati pred začetkom ali celo v sredini marca. Zgodnejša rez namreč povzroči bujnejše obraščanje in zgodnje cvetenje in s tem večjo možnost pozebe. Od jagodičevja najprej režemo ribez, kosmulje in maline, od dreves pa koščičarje. Za ohranjanje vitalnosti grmov jagodičja je najpomembnejše odstranjevanje starih, poškodovanih, polegajočih vej in odvečnih mladih poganjkov, pri čemer vzdržujemo zračnost grmov.

Drevje obrezujemo, ko je še vsaj tri dni napovedano suho vreme. Porežemo lahko največ do tretjine krošnje sadnega drevesa, raje manj. Če ima drevo veliko navpičnih poganjkov, ki so zrastli lani, je verjetno, da smo ga že v preteklosti preveč obrezali. Odstranjujemo pokončne, nenavadno debele lanske poganjke in tiste, ki so usmerjeni v notranjost krošnje, saj jo bodo senčili, jemali sonce plodovom in pripomogli k temu, da se bo v njej zadrževala vlaga. Vedno jih izrežemo v celoti.