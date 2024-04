»Najpomembneje je pristopiti na pomoč, ne pa pogledati stran«

Aljoša Rus. Dijak Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje je bil eden izmed šesterice dijakov, ki so na celjski železniški postaji nemudoma priskočili na pomoč starejšemu moškemu, ki je doživel srčni zastoj. Povedal nam je, kako je vse skupaj potekalo in kako to doživlja kot bodoči zdravstveni delavec. Del intervjuja delimo z vami, v celoti pa si ga lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan.

Konec februarja je na železniški postaji v Celju 63-letni moški doživel srčni zastoj. Na kraju dogodka si med drugim bil tudi ti. Kako je vse skupaj potekalo?

Prišel sem na železniško postajo, tako kot vsak dan. Nato sem videl, da se na desni strani železnice zbira velika skupina ljudi, šel sem pogledat, kaj se dogaja, in videl, da je starejši gospod ležal nezavesten na tleh. Iz vlaka, ki se je pripeljal iz Sevnice, je stopila gospodična in začela s temeljnimi postopki oživljanja. Dve minuti za tem so prišli reševalci in gospodu strokovno pomagali. Jaz sem pomagal pri transportaciji pacienta do reševalnega vozila.

Je še kdo pomagal in priskočil na pomoč?

Še pet drugih dijakov iz različnih srednjih šol. Vsi skupaj smo upoštevali navodila reševalcev.

Kako si se počutil, ko si opazili prve znake okrevanja pri osebi, ki ste jo oživljali?

Lahko rečem, da se mi je kamen odvalil od srca, ko sem slišal, da je oseba preživela.

Kaj bi svetoval drugim, ki bi se morda znašli v podobni situaciji?

V takšni situaciji je pomembno, da se ne prestrašite in poskušate narediti karkoli, da pomagate sočloveku.