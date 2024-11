V Domu II. slovenskega tabora je potekala že 23. prireditev Najlepši kraj, hiša in kmetija v Občini Žalec.

Prireditev izvaja ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec v sodelovanju z Zvezo turističnih društev Občine Žalec in Občino Žalec ter ocenjevalno komisijo. Zlata kobula, ki predstavlja posebno priznanje, podeljeno v primeru prepoznanega izjemnega dosežka na področju nadstandardne urejenosti, prispevka k trajnostnemu razvoju ali večji turistični privlačnosti naših krajev, je letos podeljena Bojanu in Stanki Pečnik za Tehniško-etnološko zbirko v Galiciji.