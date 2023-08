Najdene zapuščene male živali odslej le še v Mačjo hišo

Zapuščene živali. Namesto na zavetišče Zonzani se morajo Celjani po novem obračati na zavetišče Mačja hiša.

V začetku julija je dobro znano zavetišče za male živali Zonzani iz Dramelj na svoji Facebook strani objavilo objavo: »Od jutri, 1.7.2023 dalje, se za najdene, zapuščene male hišne živali v občini Celje obrnite na pristojno zavetišče Mačja hiša. Za vse, kar bo še tekom današnjega dne, pa smo vam na voljo.«

Preverili smo, če to velja in zakaj je do takšne spremembe sploh prišlo. Kot so nam pojasnili predstavniki Zavetišča Zonzani, je do spremembe prišlo, ker je z julijem na podlagi pogodbe postalo novo pristojno zavetišče za občino Celje Mačja hiša.

5-letno pogodbo ima po novem zavetišče Mačja hiša

Podobno nam je potrdila tudi Helena Hacin iz Zavoda Mačja hiša, ki ima svoje prostore v Celju.

Kot nam je pojasnila, so letos junija res sklenili petletno koncesijsko pogodbo za oskrbo nikogaršnjih in zapuščenih hišnih živali z Mestno občino Celje. Celjani se bodo tako odslej s tovrstnimi težavami lahko obračali nanje.

»V primeru najdenih hišnih živali se lahko občani Celja obrnejo na naše kontakte, telefonsko številko in elektronski naslov,« je potrdila Hacinova.

Med ljudmi je bila Mačja hiša prepoznavna že prej

Kljub temu da je pogodba s celjsko občino stekla šele v tem mesecu, je Mačja hiša dobro prepoznavna med Celjani že od prej.

»V povprečju smo od leta 2013 na lastne stroške vsako leto oskrbeli 150 do 200 muc iz Mestne občine Celje,« je pojasnila naša sogovornica in dodala, da se od 1. julija dalje kljub temu nanje obrača še več ljudi, kar pomeni, da postaja znana tudi njihova nova vloga.

»V mesecu juliju smo oskrbeli že cca 30 muc, najdenih v Celju, in nekaj izgubljenih psov, ki pa so vsi bili vrnjeni svojim lastnikom,« je zaključila Hacinova. Več o tem, kako lahko tudi vi posvojite muco, pa v aktualni številki časopisa Celjan. (MH)