Najboljšim konjiškim športnikom priznanja delijo ‘po tiho’, doma

Tradicionalno prireditev Športnik leta v občini Slovenske Konjice, ki so jo zaradi nastalih razmer sredi marca odložili za nedoločen čas, so ta teden dokončno odpovedali. To pa ne pomeni, da bodo športniki ostali brez zasluženih priznanj. Podeljujejo jih na malo drugačen način, kot so to počeli v preteklosti.

Direktorica konjiškega Zavoda za šport Laura Krančan je že obiskala najboljšega športnika občine, taekwondoista Nika Auguština, ter Ivo Polanec, ki je ob koncu kariere deskarke na snegu prejela sliko. Vnovič najboljša športnica v ženski kategoriji – atletinja Martina Ratej, naj bi prišla ‘na vrsto’ naslednji teden. Priznanji za najboljši ekipi sta prevzela kapetanka konjiških košarkaric Katja Klančnik in kapetan nogometašev ND Dravinja Jernej Čerenak.

Za ostale športne dosežke za leto 2019 bodo predstavniki klubov plakete in priznanja prevzeli v prihajajočem tednu. Skupaj pa bodo podelili več kot sto priznanj.

S kakšnimi dosežki so najboljši postali najboljši in kdo so vsi prejemniki priznanj, boste lahko v četrtek preverili v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Zavod za šport Slovenske Konjice

