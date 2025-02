Najboljši strelec Slovenije v kvalifikacijah za EP Bistričan Klemen Prepelič

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je končala s kvalifikacijami za letošnji EuroBasket. Na zadnji šesti tekmi so Slovenci v Rigi s 84:74 izgubili proti Izraelcem, ki so tako tudi zmagovalci slovenske skupine A. Slovenci so si sicer že pred zadnjo tekmo priigrali nastop na evropskem prvenstvu, dres z državnim grbom pa je v zadnjem ciklu znova nosil tudi Bistričan Bine Prepelič. Največ točk za Slovenijo je na šestih kvalifikacijskih tekmah dosegel drugi Bistričan Klemen Prepelič, ki pa ga tokrat ni bilo v Rigi – na štirih tekmah je prispeval 105 točk.

Slovenija bo sicer na evropskem košarkarskem prvenstvu igrala petnajstič zapored. Nasprotnike za prvi del tekmovanja pa bo dobila na žrebu skupin 27. marca.