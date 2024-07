Najboljši slovenski atleti zbrani na prenovljeni stezi v Celju

Minuli konec tedna so na prenovljeni atletski stezi stadiona Kladivar Cinkarna Celje izpeljali državno prvenstvo za članice in člane v atletiki. To je bil vrhunec domače atletske sezone, na katerem so sodelovali vsi najboljši, razen nekaterih poškodovanih. Evropski prvak v metu diska, Ptujčan Kristjan Čeh, je zmagal z rezultatom 67,88 metra. Navdušil je tudi član kranjskega Triglava Tom Teršek, ki je kopje za zmago vrgel 80 metrov in 87 centimetrov. S tem je postavil najboljši izid sezone na svetu med mladinci.

Pri domačem Kladivarju so se razveselili devetih naslovov državnih prvakov. Najboljši so bili Tia Tanja Živko na 1.500 m, Nika Fajfar na 3.000 m, Klara Lukan na 5.000 m, Martina Ratej v metu kopja, Jan Vukovič na 800 m, Vid Botolin na 3.000 m, Jan Kokalj na 5.000 m, Matic Ian Guček na 400 m ovire in moška štafeta na 4×400 m. Z državnim prvakom se lahko pohvalijo tudi v Atletskem društvu Slovenska Bistrica – v skoku v daljino je slavil Klemen Modrijančič. (Jure Mernik)

