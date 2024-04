Najboljša zreška športnika sta Zala Šrot in Tim Gošnjak

Najboljša športnica in športnik leta 2023 v občini Zreče sta košarkarica Zala Šrot in triatlonec Tim Gošnjak. Za najboljši športni ekipi so Zrečani razglasili prvo ekipo članic Odbojkarskega kluba Weiler Volley Zreče med ženskami in člane Nogometnega kluba Zreče med moškimi.

Zala Šrot uspešno igra v Italiji in je lani tudi debitirala v slovenski članski reprezentanci. Tim Gošnjak se je po poškodbi na tekmovanja uspešno vrnil jeseni, ko je med drugim polovični ironman v Poreču, ki je štel tudi za slovensko državno prvenstvo, končal kot drugi in prvi v svoji starostni skupini.

Zrečani so sicer skupaj podelili deset priznanj. Imena vseh bodo v četrtek objavljena v daljšem prispevku v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

