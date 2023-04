Najboljša zreška športnika sta kolesarka in triatlonec

Najboljša športnica in športnik leta 2022 v občini Zreče sta kolesarka Nataša Kačičnik in triatlonec Tim Gošnjak. Kačičnikova nastopa za Kolesarski klub Rogla in je lani dosegala odlične rezultate v svoji kategoriji, kjer je bila na tekmah pokala Slovenije redno med najboljšimi tremi. Gošnjak pa je tekmovalno leto 2022 kronal z dvema zmagama na Hrvaškem. Najboljši je bil v Vrsarju, kjer je postal še državni prvak v srednjem triatlonu. Pred tem je prišel kot prvi v cilj tudi na preizkušnji ‘Plava Laguna Ironman’ v Poreču.

Za najboljši športni ekipi so Zrečani razglasili selekcijo kadetinj (U17) Odbojkarskega kluba Weiler Volley Zreče med ženskami in ekipo U15 Nogometnega kluba Zreče med moškimi. Skupaj so podelili dvanajst priznanj. Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Matej Nareks / Foto Nareks

