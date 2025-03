Najboljša konjiška športnika sta Ajša Sivka in Žan Vipotnik

Košarkarica Ajša Sivka in nogometaš Žan Vipotnik sta najboljša športnika konjiške občine za leto 2024. Oba sta v tujini, tako da sta danes priznanji v njunih imenih prevzeli Ajšina sestra Žana Sivka in Žanova mama Metka Lebič.

Ajšo Sivka so lani izbrali v ekipo sveta vzhajajočih zvezd, ki se je nato v Portlandu na dvoboju najbolj nadarjenih košarkaric (Nike Hoop Summit) pomerila proti ameriški zasedbi. Z ekipo Berretta Familia Schio si je v Italiji priigrala pokalno lovoriko, s slovensko reprezentanco do 20 let je na evropskem prvenstvu osvojila peto mesto, s člansko reprezentanco pa uspešno nastopala v kvalifikacijah za letošnji EuroBasket. Žan Vipotnik je bil aktivni udeleženec slovenske nogometne pravljice na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Igral je na tekmi proti Srbiji na Allianz Areni v Münchnu. Ob tem je bil najboljši strelec Bordeauxa v drugi francoski lig. Med športnimi ekipami so bili znova najboljši člani Nogometnega društva Dravinja.

Imana vseh prejemnikov priznanj bodo prihodnji teden objavljena v lokalnem časopisu NOVICE. (J. M.)

