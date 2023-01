Najboljša celjska športnika leta 2022 sta Tim Mastnak in Tina Šutej

Najboljša celjska športnika leta 2022 sta deskar na snegu Tim Mastnak in atletinja Tina Šutej. Mastnak je lani v paralelnem veleslalomu osvojil olimpijsko srebro, Šutejeva je bila tretja na dvoranskem svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu na prostem.

Na sinočnji tradicionalni podelitvi priznanj so za najboljši celjski športni ekipi razglasili člane Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško in članice Ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje. Eni in drugi so si lani med drugim zagotovili novi naslov državnih prvakov oz. prvakinj.

Daljši prispevek, tudi s pogovoroma z obema naj športnikoma, bo jutri objavljen v Celjanu. (Jure Mernik)

