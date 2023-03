Najbolj so poskočile cene hrane

V primerjavi z mesecem poprej so se januarja najbolj dvignile cene sadja, zelenjave in gostinskih storitev. V januarju pa so konkretno padle cene oblačil in obutve.

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je izračunal, da je bila inflacija v Sloveniji na letni ravni 9,3-odstotna, na mesečni 0,7-odstotna. Kot so še ugotovili, je imela največji vpliv na rast cen življenjskih potrebščin v zadnjem letu dražja hrana (+ 18,3 %), k temu so pomembno vplivale tudi podražitve izdelkov ter storitev za rekreacijo in kulturo (+ 9,6 %). Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve počitniških paketov (+ 8,6 %).

Letna raven

Cene blaga so se v povprečju dvignile za 10 %, cene storitev pa za 7,8 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 12,2 %, trajno blago za 7,7 % in poltrajno blago za 3,7 %.

Največji vpliv na inflacijo je imela dražja hrana, najbolj so se podražili sladkor, več kot za polovico, sveže posneto mleko in jedilno olje. K letni inflaciji so prispevale še višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo, podražitve trdih goriv in gostinskih storitev. Višje so bile tudi cene raznovrstnega blaga in storitev, gospodinjskega pohištva in novih avtomobilov. V enem letu se je za 9,0 % pocenila elektrika. Več podrobnosti o podražitvah in morebitnih pocenitvah pa v aktualnem Celjanu.