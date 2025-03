Kdo se ne spomni znamenitega hita Pojdi z menoj v toplice skupine Mi2? Še danes ga prepevamo na različnih zabavah, pa tudi na nobenem koncertu skupine ne sme manjkati.

Člani skupine Mi2 so ravno v minulem tednu po petindvajsetih letih obudili prav to slavno zgodbo iz toplic in ustvaril novo skladbo, imenovano Mokra radost, v kateri se po četrt stoletja ponovno srečata protagonista skladbe Pojdi z menoj v toplice. Premierno so jo predstavili na nacionalnem radiu prejšnjo sredo. (MH)