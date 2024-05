Naj osebnost lokalnega časopisa NOVICE je Stanka Macuh, priznanje za življenjsko delo Jožetu Tominšku

V uredništvu lokalnega časopisa NOVICE so to dopoldne razglasili naj osebnost NOVIC 2023 in podelili priznanje za življenjsko delo. Naj osebnost lokalnega časopisa NOVICE je Stanka Macuh, poklon za življenjsko delo je šlo Jožetu Tominšku.

“Vsi izbranci akcije Naj osebnost NOVIC bi lahko danes sedeli tukaj z nami. Vsak je na svoj način premaknil življenje v našem lokalnem okolju na bolje. Čeprav svet poganja prav vsak posameznik na svoj način, bi za naše izbrance lahko rekli, da so svet gnali naprej malce bolj hitro kot kdo drug,” je uvodoma zbrane nagovoril urednik NOVIC Aleš Mrzdovnik.

V nadaljevanju je sledila svečana razglasitev naj osebnosti, ki so jo z glasovanjem izbrali bralci časopisa NOVICE in portala novice.si, in prejemnika priznanja za življenjsko delo po izboru uredništva.

Obema je laskavi naziv, kristala z njuno podobo in šopek izročila direktorica medijske hiše Novice Slavica Oblak.

Stanka Macuh je ob razglasitvi povedala:

Tudi Jože Tominšek je bil prizanja vesel:

STANKA MACUH, naj osebnost NOVIC 2023

Gospodinja, kmetica, humoristka in igralka. Dolgoletna predsednica Društva kmetic Zarja.

Stanka je odraščala na manjši kmetiji v Draži vasi, kjer so ji med drugim privzgojili delovne navade in spoštovanje do soljudi ter narave nasploh. Končala je srednjo kmetijsko šolo, nekaj let je službovala v zreškem podjetju Unior, potem si je ustvarila družino in ostala na domači kmetiji, kjer je skrbela tudi za svoja starša. Pravi, da se je odločila prav in da ji ni žal te odločitve.

Dela ji nikoli ne zmanjka. Najde ga na vrtu in njivi, v vinogradu in hlevu, pri domačih gospodinjskih opravilih, vodi pa tudi dopolnilno dejavnost na kmetiji v Čerjakovi gorci, kamor na kosila in druženja zahajajo zadovoljni gostje. Pri vsem ji vedno stoji ob strani njen mož Tone pa tudi otroci in vsa družina.

Ob različnih priložnostih nastopa kot humoristka. Stanko Macuh smo še bolje spoznali potem, ko je upodobila enega od likov v Poharski komediji – ‘Je kir ke riku?’ – teto Treziko. Zaradi svoje prepoznavnosti je potem posnela še kup promocijskih videospotov v našem narečju, med drugim za domače turistične ponudnike, podjetja, …

Stanka je srčna, ima občutek za to, kaj je prav in kaj ne, je preprosta, je tudi navihana in iskriva, vse skuša, če je le mogoče, obrniti na hec. Je tudi poznavalka Pohorščine, zato je tudi eden najprepoznavnejših likov iz Filma je kir ke riku.

Vse to so v Stanki Macuh prepoznali tudi tisti, ki so za njo glasovali in ji namenili največ glasov v akciji naj osebnost NOVIC 2023.

JOŽE TOMINŠEK, priznanje za življenjsko delo

Jože Tominšek, vitez vina, član Evropskega reda vitezov vina, prvi legat Legature Celje, nekdanji podjetnik in nekdaj celo graditelj oziroma vzdrževalec tovarn.

Jože Tominšek ena najbolj prepoznavnih osebnosti v naših krajih, ko govorimo o vinu. In o vinu govorimo praktično vsak dan. Vino človeka spremlja od rojstva do smrti, kakor pravi tudi Jože.

Jože je tisti ali pa eden tistih zaradi katerih danes naši vinogradniki pridelujejo boljša vina, kot so jih nekoč. Je eden od ustanoviteljev konjiškega Vinogradniško – vinarskega društva, ki se je ustanovilo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Bil je tudi prvi in dolgoletni predsednik tega društva. Društvo se je ustanovilo, da bi vinogradniki lažje prihajali do znanja o vinogradništvu in kletarstvu.

Tudi sam je vinogradnik, vinograd ima na idilični legi v vinorodnih Škalcah v Slovenskih Konjicah, prideluje odlična vina, je pa tudi skrbnik Kartuzijanke, ene od dveh potomk modre kavčine z Lenta, ki rasteta na Konjiškem. “Skrb za trto je kot skrb za otroka; vzgajaš ga, opazuješ, čakaš, da se razvije in rodi,” pravi Jože Tominšek, ki skrb za trto jemlje kot zelo častno in odgovorno opravilo.

Jože je prepričan, da bi v Sloveniji, ki je dežela vina, morali nameniti več pozornosti vinski kulturi, v povezavi s hrano, kulinariko, običaji. Naša kulinarika je zelo bogata, prav tako paleta slovenskih vin, k vsaki jedi lahko najdemo pravo vrsto vina,” razmišlja o vinu Jože Tominšek.

Jože in njegova žena Darinka, s katero sta odličen tandem, se redno udeležujta prireditev v kraju. Jože rad pove, da mu žena vedno pomaga, bila je tudi sama članica društva, tudi v upravenm odboru, imela je razne funkcije. V podobnih vodah, povezanih z agronomijo, se je znašla tudi njuna hči Nuša.

Jože je svetovljan, njegov meč je njegov jezik, njegovi interesi na področju vina so tudi naši interesi: mlade naučiti kulturno uživati vino, pridelovati odlična vina in obogatiti naš skupni jutranji dan.

To počne že vse svoje življenje in zato se je uredništvo NOVIC odločilo, da mu podeli priznanje za življenjsko delo.