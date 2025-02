Naj osebnost Bistriških novic 2024 je Matjaž Fifer, priznanje za življenjsko delo Jožefi Lešnik Hren

S podelitvijo kristalov so dopoldne v uredništvu lokalnega časopisa BISTRIŠKE NOVICE sklenili akcijo Naj osebnost Bistriških novic 2024. Za ta prestižni naslov se je potegovalo 8 nominirancev. Med njimi pa so bralci lokalnega časopisa Bistriške novice in portala osebnost.eu največ glasov namenili Matjažu Fiferju.

Je kapelnik Frajhajmske godbe na pihala, ki je lani dosegla vpis v Register nesnovne kulturne dediščine. Matjaž Fifer je godbo prevzel leta 2008 in ji dal novo moč, ko jo je ta še kako potrebovala. Tedaj je imela le še dvanajst članov, zdaj šteje 35 glasbenikov, njihovi nastopi pa so vse bolj kakovostni. Godbeniki tako ohranjajo skoraj 200-letno tradicijo svojih predhodnikov in jo prenašajo na mlajše generacije. Pri tem ima kapelnik ključno vlogo. »Rad bi se res zahvalil vsem, ki so glasovali za mene za naj osebnost. Presenečen sen in hkrati zelo vesel tega priznana. Bi pa rekel, da to ni samo moje priznanje, ampak priznanje vseh članic in članov naše godbe,« je dejal Matjaž Fifer ob prejemu kristala.

Poklon za življenjsko delo

S priznanjem za življenjsko delo pa so se v uredništvu Bistriških novic poklonili Jožefi Lešnik Hren. Kar 21 let je kot direktorica zdravstvenega doma soustvarjala razvoj lokalnega zdravstva. Obenem pa ves čas ostala predana svojemu primarnemu poslanstvu – delu zdravnice. Še zdaj, kljub upokojitvi, zaradi pomanjkanja zdravnikov vsak delovnik stopi v ambulanto.

Čeprav se je zdravstvo v štirih desetletjih njenega delovanja močno spremenilo, sama poudarja, da pričakovanja pacientov ostajajo enaka – prijaznost, sočutje in pomoč so še vedno temelj zdravstvene oskrbe.

»Moram priznati, da sem bila zelo vesela in ponosna, da ste me izbrali kot dobitnico tega priznanja za življenjsko delo. Rada sem delala v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, ne iz pričakovanja nagrade, ampak zato, da smo koristili skupnosti in da so bili zadovoljni zaposleni, naši uporabniki, da sem bila sama zadovoljna s tem delom. In ko dobiš priznanje, da je to kar si delal prav, je to še posebno lep trenutek,« je povedala na podelitvi.

Kristale sta izročili direktorica medijske hiše Novice in Radia Rogla Slavica Oblak ter urednica časopisa Bistriške novice Bojana Petelinšek. Podrobneje o delu obeh nagrajencev pa v novih Bistriških novicah.