Naj osebnost Bistriških novic 2022 je Matej Goričan, priznanje za življenjsko delo posthumno Igorju Kraševcu

S podelitvijo kristalov so dopoldne v uredništvu lokalnega časopisa BISTRIŠKE NOVICE sklenili akcijo Naj osebnost Bistriških novic 2022. Za ta prestižni naslov se je potegovalo osem nominirancev. Med njimi pa so bralci lokalnega časopisa Bistriške novice in portala Novice.si največ glasov namenili Mateju Goričanu.

Njegova prizadevanja za kakovost življenja vseh generacij ljudje cenijo. To dokazuje nedavna vnovična izvolitev v svet Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge in tudi v občinski svet Občine Sl. Bistrica. V obeh je aktiven že tretji mandat.

Kot predsednik KS je podpisan pod številne pridobitve v kraju. Omenimo nekaj novejših: športni park, igrala, urejeni prostori za druženje krajanov … Njegova zasluga je nedavno obnovljena cerkev sv. Jošta v Vinarju. Zelo aktiven je na humanitarnem področju. Med drugim sodeluje v krajevni organizaciji Rdečega križa, obiskuje starejše. Izkazuje se kot dober motivator in organizator. V sodelovanju z raznimi društvi vse leto izvajajo prireditve. Lani sta bili posebno odmevni, denimo, koncert pevke Tereze Kesovije ter veliko medobčinsko športno srečanje upokojencev.

Na svoj način Matej Goričan tlakuje pot do boljšega življenja ljudem v domačem kraju in širše. Njegovo delo, energijo, priljubljenost so tako nagradili z izborom za Naj osebnost Bistriških novic 2022.

Poklon za življenjsko delo

S priznanjem za življenjsko delo pa so se v uredništvu Bistriških novic posthumno poklonili Igorju Kraševcu.

Poslovil se je nepričakovano, star 61 let, septembra 2020. S svojim delovanjem pa pustil mnogo sledi. V Slovenski Bistrici je kot mladi arhitekt sprva služboval v podjetju Montal. Tam je med drugim razvil svojo varianto fasade iz aluminija in stekla. Z ženo Mojco, prav tako arhitektko, sta kmalu nato ustanovila podjetje za arhitekturno projektiranje Ideaal Projekt. Nato je prevzel še vodenje podjetja Ibis in s tem področje delovanje širil na urbanizem in upravljanje stanovanj.

Podjetji sta pridobili veliko naročnikov – blizu 500. Podpisani so kot projektanti številnih turističnih, poslovnih, stanovanjskih objektov, trgovskih in drugih centrov … Veliko jih je v domačem kraju.

Tudi prosti čas in dopust zanj ni pomenil počitka. Zaljubljen je bil v morje in jadranje, kar je postalo družinski način življenja. Ko pa so otroci – Maruša, Uroš in Urša – bolj ali manj odleteli iz gnezda, je iskal in našel nove izzive: Bil je aktiven član Lions kluba Slovenska Bistrica. Tudi s čebelarstvom se je ukvarjal in še s čim. Nedvomno pa je bil najbolj ponosen na svoje delo in svojo družino.

V lokalnem okolju bo Igor Kraševac ostal v spominu kot prepoznaven arhitekt, urbanist, lionist, podjetnik. Tudi izjemno razgledan človek. Intelektualec in svetovljan, hkrati pa pravi Bistričan – poznavalec domačega kraja, njegovih posebnosti in znamenitosti.

Kristale sta dobitniku oz. družini Igorja Kraševca izročili direktorica medijske hiše Novice in Radio Rogla Slavica Oblak ter urednica časopisa Bistriške novice Bojana Petelinšek.