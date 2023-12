Naj bo tudi konec decembra čudovit

Kaj nas še čaka do konca leta? 1 od 4

Še malo in veselega decembra bo konec. Čeprav so nekatere adventne in praznične destinacije zaprle svoja vrata, druge ostajajo odprte še do prve polovice januarja. Mnoge v naši bližnji in širši okolici si je zagotovo vredno ogledati. In čeprav morda čas po božiču ni več tako čaroben, pa so lahko destinacije še bolj, saj se je tista največja gneča polegla in si jih bo mogoče ogledati malce bolj v miru.

Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju tokrat z največ lučkami do sedaj

Čeprav so avgustovske katastrofalne poplave Mozirski gaj skoraj zbrisale z obličja zemlje je ekipi tega parka cvetja s pomočjo prostovoljcev uspelo park toliko urediti, da so ga decembra lahko odprli za 8. Božično bajko Slovenije, ki je tokrat zasijala v 1,8 milijona prazničnih lučk, kar je največ do sedaj.

Božično bajko Slovenije, ki je letos res zelo lepa in spet drugačna, si je mogoče ogledati še do vključno 7. januarja, vsak dan od 16. do 21. ure.

Advent v Žalcu

V Žalcu so se letos zelo potrudili. Poleg drsališča, ki so ga sedaj že tradicionalno odprli takrat, ko so prižgali praznične lučke – 5. decembra, so v atriju Savinove hiše ustvarili tudi Čarobni kotiček. Vanj so umestili atraktivne foto kotičke, tam potekajo ustvarjalne delavnice, občasno so na ogled žive jaslice, na voljo je vožnja s kočijo, ogledati pa si je mogoče tudi urbano kmetijo z zanimivimi domačimi živalmi. Čarobni kotiček je najbolj atraktiven med vikendi, ko se dogajajo omenjene dejavnosti, odprt pa bo do 6. januarja.

Slovenske Konjice bodo še posebno zaživele od 26. decembra

Če se drugje po 25. decembru dogajanje počasi zaključuje, bo to v Slovenskih Konjicah še posebno privlačno ravno od 26. do 30. decembra. Sprehoditi se bo mogoče med stojnicami, po mestu bo vozil brezplačni praznični vlak Konjičan, organizirali pa bodo tudi nekaj koncertov.

Zimska pravljična dežela v Koči pri čarovnici

Posebna Zimska pravljična dežela vas bo vse do 7. januarja vabila v Kočo pri čarovnici – Deželo pravljic in domišljije, v Olimju. Kot lahko preberemo na njihovi strani, so Deželo pravljic in domišljije v decembru obiskale čarovnica Lučka in njene kolegice ter skupaj začarale prečudovito kuliso barvnih lučk, raznolikih okraskov in dobre volje. Ogled bo mogoč od 15. do 20. ure, ko bo deželo zajel mrak in bo sij lučk pričaral prekrasno, magično kuliso.