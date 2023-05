Nagrada fotovizionar Viti Bratković iz Slovenske Bistrice

Dijakinja Srednje šole Slovenska Bistrica Vita Bratković je na letošnjem festivalu mladinske kulture Vizije prejela nagrado fotovizionar. Gre za nagrado najboljšim mladim fotografom. Bistričanka jo je prejela v mlajši kategoriji, od 15 do 18 let.

Vita je dijakinja tretjega letnika. Priznanje je prejela za vizualno zgodbo Epilog, ki se navezuje na razmišljanje o minevanju kot sklepnem dejanju človekovega življenja. »Fotografirala je predmete na pokopališču, kot so ugasle sveče in uvelo cvetje, ki jih lahko razumemo kot simbole končnosti bivanja v času in prostoru – ko človek ostane brez vseh karakteristik, s katerimi se identificira v življenju,« so med drugim zapisali o njenih delih.

Na festivalu je s svojimi fotografijami sodelovalo 32 fotografov in fotografinj. Selektor je na razstavo Fotovizije na ogled umestil dvanajst serij fotografij. Med njimi je bila tudi serija fotografij Nika Škorjanca iz Gimnazije Slovenske Konjice. (B. P.)

