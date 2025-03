Nagelj je simbol prijateljstva.

Nageljni so enoletnice, dvoletnice ali trajnice. Cvetovi so lahko beli, rožnati ali temno rdeči in vseh možnih odtenkov med temi barvami. Nagelj cveti, kadar so temperature nad 10 stopinj Celzija. Uspevajo na vseh vrstah vrtnih tal, ki pa morajo biti vlažna in dobro odcedna. Potrebujejo polno sonce. Nagelj ne prenaša nizkih zimskih temperatur in sence, zahteva pa redno gnojenje in zmerno zalivanje. Odcvetele cvetove sproti odstranimo, da podaljšamo čas cvetenja. V zimskem času dvoletne vrste prenesemo na prezimno mesto. Nageljni se razmnožujejo s semeni zgodaj spomladi. Semena vzklijejo po dobrih dveh tednih pri temperaturi okoli 15 stopinj Celzija. Razmnožujemo jih tudi s potaknjenci, ki jih pridobimo iz necvetočih poganjkov.

Nageljni so zelo priljubljene okrasne rastline zaradi zanimivih in privlačnih cvetov ter prijetnega in intenzivnega vonja. Gorenjska je znana po tem, da so v preteklosti bile hiše okrašene z nageljni. Gospodinje so med seboj tekmovale, katera bo imela lepše in bolj bujno cvetoče nageljne na okenskih policah in balkonih. Nageljne sadimo v korita in cvetlične posode. Zelo dobro se obnesejo na okenskih policah. Primerni so tudi za rezano cvetje. Nageljni imajo številne simbolne pomene. Predstavljajo ljubezen in zakonsko zvezo. Rdeči nagelj je simbol delavstva in pri nas ga nosijo delavci 1. maja na praznik dela. Nagelj je tudi simbol prijateljstva.