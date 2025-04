Nadzorni odbor občine Poljčane odstopil

Nadzorni odbor občine Poljčane je odstopil. Članice in člane občinskega sveta so minuli petek v kratkem obvestilu seznanili, da odstopajo. Razlog pa, kot navajajo: »Ker pa je bil v zadnjem letu konstanten pritisk in onemogočanje dela nadzornega odbora s strani občine, smo skupaj prišli do odločitve, da se na tej točki tudi poslovimo.«

V odstopni izjavi so še dodali, da so svoje delo opravljali vestno in korektno ter se zahvalili vsem, ki so jih cenili in podpirali njihovo delo.

Ob odstopu smo se za komentar obrnili na predsednico nadzornega odbora Metko Mohorko, ki pa je pojasnila, da so se v odboru odločili, da izjave za javnost ne bodo dajali.