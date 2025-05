Nadzorni odbor Občine Poljčane o razlogih za kolektivni odstop

V občini Poljčane je konec aprila v celoti odstopil nadzorni odbor. Predsednica Metka Mohorko je v imenu odbora pojasnila, da so se za ta korak odločili zaradi nesoglasij z županjo, predvsem glede izplačila nagrad in domnevnega konflikta interesov pri poslovanju občine z zunanjim podjetjem.

Poudarila je, da so delovali v skladu s statutom občine in da očitki o delovanju na podlagi govoric niso upravičeni. Županji očitajo tudi pomanjkanje sodelovanja in komunikacije.

Na koncu so še zavrnili očitke o političnem povezovanju in poudarili, da so za odstopno izjavo sprejeli odločitev po načelu »pametnejši popusti«. Nadaljnje komunikacije prek medijev si ne želijo.

V nadaljevanju pa celotni komentar nadzornega odbora, ki ga je predsednica poslala 4. maja 2025:

“Odgovor na izjavo županje občine Poljčane o odstopu

NO Poljčane NO Občine Poljčane se je po podani odstopni izjavi odločil, da je ne komentiramo v javnosti. Ker pa so se po podani izjavi zgodile stvari, na katere NO nima vpliva in ker ga je županja javno komentirala, ji odgovarjamo z naslednjim komentarjem.

Skozi opravljanje svojega dela smo zaznali večkrat izjavo županje, da NO deluje po poslovniku, ki ga je sam spisal in sprejel. To je zapisno tudi v komentirani izjavi. Županjo seznanjamo, da statut občine v 53. členu od NO to zahteva.

Županja nam je v e-pošti očitala, da nasedamo govoricam in da upa, da NO ne deluje na podlagi govoric znotraj Poljčan, zato smo ji, po ugotovitvi poslovanja občine z I SeMe, poslali po e-pošti vprašanje o družinskih povezavah s prokuristom tega podjetja ravno zaradi tega, da ne bomo dobili očitkov, da delujemo na podlagi govoric. Čeprav se v našem kraju hitro izve, kdo je kdo, nam županja do danes na postavljeno vprašanje ni odgovorila. Na portalu KPK to podjetje ni navedeno na seznamu prepovedi poslovanja z Občino Poljčane, kar je ob obstoječi družinski povezavi kršitev 35. člena ZIntPK. Za vpis prepovedi poslovanja s tem podjetjem je bila ob nastopu mandata dolžna poskrbeti županja.

Zaradi prepričanja, da pravno tolmačenje, ki ga navaja županja ob izplačilu nagrad, ni pravilno, je sledila odstopna izjava nadzornega odbora. Pravno mnenje, ki ga je pridobila županja, namreč ne upošteva procesov znotraj nadzornega odbora in nima v nobenem izmed pravnih aktov opredeljenega pojma poročanja. Še huje, nikjer ni definirano, kdo poroča, komu poroča, kdaj poroča in kaj poroča. Konflikt smo poskušali razrešiti na 15. seji OS. Zaradi navedenega je bilo na 15. seji OS sklenjeno, da se predpisi občine ustrezno popravijo, kar pa se ni zgodilo.

Županja v javni objavi navaja, da je NO dal v svojih poročilih pozitivna mnenja, kar je res in tudi dokaz, da nismo bili pristranski in smo znali prepoznati dobro delo. O zadevah, ki so navedene zgoraj, pa ne moremo biti ravnodušni in bi bila poročila, če bi nadaljevali z delom, o teh dogajanjih negativna.

Posebna nesramnost županje je zapis, da smo se v gostilni sestali z občinskimi svetniki opozicije. Da, sestali smo se, ker so nas bili pri naših težavah edini pripravljeni poslušati, saj smo pred tem na občino poslali veliko e-mailov, vendar ni bilo želje po skupni rešitvi težav. Sicer pa, noben predpis ne prepoveduje nadzornemu odboru komunikacije s komer koli in kjer koli v prostem času, sploh pa je opozicija del občinskega sveta.

Ne, ga. županja, ne gre se nam za denar (da se razumemo, tukaj se pogovarjamo o cca 118 EUR neto izplačila nagrad na člana na leto, nezahteven nadzor pa je mogoče opraviti v času 20 ur, zahtevnega pa v času nad 20 ur), gre se za napake, ki ste jih zagrešili vi in občinska uprava. Kot smo že povedali na seji OS. In za spoštovanje dela, ki smo ga opravljali ter za pravičnost ravnanja vseh organov občine.

Anomalijo pri izplačilu nagrad smo sami znotraj nadzornega odbora rešili z enakomerno razdelitvijo med člane. Zaradi vašega ravnanja smo spisali odstopno izjavo po načelu pametnejši popusti in smo bili prepričani, da se bo s tem zgodba za nas zaključila.

Za NO je odstopna izjava konec delovanja in ne želimo nadaljnje komunikacije preko medijev. V kolikor je še kaj nejasnega, smo županji še vedno na voljo za dodatna pojasnila, drugače pa ji, kot občani in volivci, želimo vse dobro pri nadaljnjem delu.”