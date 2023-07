Nadaljujejo s sanacijo Romanskega palacija

Na Starem gradu Celje bodo kmalu nadaljevali s sanacijo Romanskega palacija.

Zavod Celeia Celje in celjska občina sta bila uspešna na razpisu Ministrstva za kulturo za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024. V sklopu sanacije bodo sanirali kamnite fasadne zidove palacija.

Večino bo prispevala občina

Kot je povedala direktorica Zavoda Celeia Celje, Maja Voglar, so dela nujna zaradi sanacije obstoječega stanja in propadanja kamnite strukture.

Sanacija se bo začela po izbiri izvajalca, finančna sredstva pa bosta prispevala celjska občina v višini 53 odstotkov vrednosti naložbe in Ministrstvo za kulturo v višini 47 odstotkov celotne vrednosti predvidenih sanacijskih del. Kakšen bo finančni zalogaj sanacije, bo znano, ko bodo končali zbiranje ponudb.

Na celjskem Starem gradu je bila novembra leta 2021 končana prva faza obnove Romanskega palacija, v sklopu katere je upravljavec gradu Zavod Celeia Celje obnovil in zamenjal stavbno pohištvo ter saniral poškodbe, ki so ogrožale kamniti del objekta. Vrednost projekta je znašala skoraj 120.000 evrov.