Nadaljevanje ‘letke’ Radia Rogla tudi letos na morju

Kar 100 babic in dedkov ter vnukinj in vnukov je včeraj uživalo na morju. S kopalnim avtobusom oziroma kar dvema smo jih tja peljali Radio Rogla in Banka Sparkasse, ki je to medgeneracijsko akcijo podprla že četrto leto zapored.

Ustavili smo se v Ljubljani, na sedežu Banke Sparkasse, kjer so vse udeležence izleta še dodatno obdarili. Še pred prihodom na obalo je bil na postanku čas za rogljiček in sendvič. Potem pa večurno kopanje v Simonovem zalivu v Izoli, z vmesnim hlajenjem s sladoledom in popestritvijo – vožnjo z ladjico. Po poznem kosilu pa prijetno utrujeni nazaj proti domu …

Daljša reportaža bo objavljena v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.



