Na Rogli so letos že desetič priredil Dan pohorske kulinarike in starih običajev. V sklopu dogodka so kosci kosili na star način, košnje s koso pa so naučili tudi novih spretnosti željne obiskovalce. Po košnji je sledil domač pohorski zajtrk – žganci z domačim mlekom. Obiskovalci so se na Rogli lahko preizkusili v kmečkih igrah in obiskali pohorsko tržnico. Jubilejni Dan pohorske kulinarike in starih običajev so zaključili z zabavo z ansamblom Naveza. (A. S.)

1 od 4