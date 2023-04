Načrtujejo večja vlaganja v športno infrastrukturo

Športna infrastruktura. Znotraj občinskega proračuna bo letos investicijam namenjenih več kot 31 milijonov evrov. Od tega del tudi za obnovo športne infrastrukture v mestu.

Področju družbenih dejavnosti, kamor spadajo tudi športni objekti, bodo znotraj občinskega proračuna v tem proračunskem letu namenili približno 4 milijone evrov. Od tega bo kar 450.000 evrov namenjenih obnovi atletske steze na stadionu Kladivar. Projektna naloga je že izdelana in omogoča celo programsko širitev uporabe stadiona, pravi celjski župan, Matija Kovač, ki upa, da jim bo za ta projekt uspelo pridobiti potrebna sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. V naslednjih letih namreč tam načrtujejo kar znatna vlaganja v športno infrastrukturo.

Prenova stadiona Kladivar pa ni edina športna infrastruktura, o obnovi katere se pogovarjajo na Mestni občini Celje (MOC).

Še v letošnjem letu bodo namenili denar za delno sanacijo ledene dvorane

Kot je pojasnil župan, so bili na občini izredno veseli novice, da gre Celje v drugo hokejsko ligo, zato nameravajo že v letošnjem letu opraviti nekatera najnujnejša sanacijska dela znotraj ledene dvorane. Urediti nameravajo garderobe in samo igrišče, tudi prostor za gledalce, trenutno pa že tako poteka energetska sanacija dvorane. »Vseeno gre v tem primeru za objekt, ki dolgoročno ni planiran za ohranitev na tej lokaciji, saj je le-ta poplavno ogrožena. Pretirana vlaganja v dvorano so tako vprašljiva predvsem z vidika trajnosti,« je ob tem opozoril Kovač.

Poleg pogovorov o sanaciji ledene dvorane in atletske steze na stadionu Kladivar pa tečejo pogovori tudi o številnih drugih investicijah na področju športa. O čem vse, pa v aktualnem Celjanu. (MH)