Nabiranje gob naj bo premišljeno

Sezona gob je pred vrati, gobe množično rastejo tudi na štajerskem koncu. A ob vsem tem ne smemo pozabiti, da je tudi nabiranje gob dovoljeno le v omejenih količinah. V nasprotnem primeru posamezniku grozi vse do 400 evrov kazni …

Številni v teh dneh brezskrbno hitijo v gozd po gobe, a tudi prostočasno nabiranje gob omejuje javno veljavna zakonodaja. Posameznik lahko naenkrat nabere le do 2 kilograma gob. V nasprotnem primeru mu grozi globa med 200 in 400 evri. In zakaj je nabiranje gob sploh količinsko omejeno? Prekomerno nabiranje bi namreč škodovalo ne le posameznim gozdnim rastlinam, ampak tudi celotnemu gozdnemu ekosistemu.

Ni pa prevelika količina nabranih gob edina stvar, zaradi katere ste lahko oglobljeni. Nekoliko več kot 200 evrov kazni vas lahko prizadene, če gobe v grobem ne očistite na območju, kjer raste, ali če to območje na kakršenkoli način poškodujete. V primeru, da odtrgate oz. poškodujete katero izmed gob, ki so na seznamu zaščitenih vrst, vas lahko doleti kazen, ki znaša vse do 2500 evrov.

Zakonodaja pa določa tudi, kam moramo spravljati nabrane gobe. Pomembno je, da očiščeno gobo odložimo v košaro ali kakšno drugo trdno in zračno nosilno sredstvo. Prenašanje gob v plastičnih vrečkah in ostalih nezračnih zadevah ni v skladu s predpisi.