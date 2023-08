Na Zreškem nekaj ljudi ostalo brez izbranega osebnega zdravnika

Po nedavni upokojitvi zdravnice, ki je delala v eni od zreških ambulant družinske medicine, Drenke Jovanović Gračak, so v družbi Pacient začeli paciente vpisovati v novi zdravniški tim. Vendar v ambulanti, ki jo je prevzela Urška Pravdič Markanović, so normo ‘glavarinskih’ količnikov že dosegli in posledično je nekaj ljudi ostalo brez izbranega osebnega zdravnika.

Oktobra bo sicer Zdravstveni dom Slovenske Konjice zaposlil novo zdravnico, kar bo pomagalo k rešitvi nastale situacije. Mladi, ki so stari do 18 let, se lahko vpišejo tudi pri pediatrinjah konjiškega Zdravstvenega doma. V družba Pacient medicinski center Zreče pa bodo začasno poskrbeli tudi za kronične bolnike in tiste, ki niso zmogli priti pravočasno na vpis, ter ljudi, ki so v trajnih bolniških, kar pomeni, da niso mogli priti na vpis zaradi narave bolezenskega stanja.

Sporočilo za javnost, ki so ga poslali z Občine Zreče objavljamo v celoti.

Nastala situacija, ki zadeva vpis pacientov v novi zdravniški tim podjetja Pacient medicinski center Zreče ima malo širše ozadje, zato bomo najprej pojasnili splošne razmere. Poznano je, da so vlade RS 2018 in 2019 na pritisk zdravniških sindikatov in mlajših družinskih zdravnikov, ki so bili preobremenjeni, zmanjšale normo »glavarinskih« količnikov za 1 zdravstveni tim (1 koncesija), prej jih je bilo 2100, nato pa 1895. Že prej je bilo zdravnikov v RS premalo. Nekateri ocenjujejo, da jih sedaj skupaj manjka 1000. Vzrok je tudi v premajhnem vpisu na medicinske fakultete, na razpisane specializacije s področja družinske medicine pa se prijavi zelo malo kandidatov. Zato se ocenjuje, da je v tem obdobju ostalo lahko celo do 130.000 Slovencev brez osebnega zdravnika. Konec meseca maja 2023 smo bili seznanjeni z dejstvom, da zdravnica Drenka Jovanović Gračak, dr.med., v mesecu avgustu 2023 odhaja v pokoj in da bo njeno delovno mesto prevzela Urška Pravdič Markanović, dr.med., spec. druž. med. Vpisovanje pacientov novega zdravniškega tima je potekalo od 14. 8. 2023 do 24. 8. 2023, ko so zapolnili kvoto čez 2000 »količnikov«. Tako je žal določeno število pacientov ostalo brez izbranega osebnega zdravnika splošne medicine.

Upokojena zdravnica Drenka Jovanović Gračak, dr.med., je doslej imela opredeljenih 2.800 »glavarinskih« količnikov, kar je za več kot tretjino več od prvotne norme, ki je veljala za en zdravstveni tim ali celo 47 % več od sedanje. Ker smo vedeli, da odhaja v pokoj, smo Zavod za zdravstveno zavarovanje v mesecu maju zaprosili za dodatne 0,3 koncesije zdravstvenega tima, kar bi pomenilo 2 »polni koncesiji«. Zapletlo pa se je pri soglasju Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Podjetje Pacient d.o.o. namreč ne more zagotoviti zagotavljanja dežurstva v ZD Slovenske Konjice. Zato smo podjetje takoj pozvali, da najde nadomestno rešitev, česar podjetju še ni uspelo zagotoviti. Ministrstvo za zdravje sicer namerava prenesti dežuranje na urgentne centre, kar bi seveda rešilo našo nastalo situacijo, a postavlja se vprašanje, kdaj se bo to dejansko zgodilo.

Konec prejšnjega tedna je nova zdravnica dosegla že 2000 količnikov (okrog 1370 pacientov), zato je vpise omejila. Naj ob tem dodamo, da je večina vpisanih pacientov občanov Zreč in Slovenskih Konjic. Trenutni primanjkljaj delno rešujejo ostali zdravniki Zdravstvenega doma Slovenske Konjice in koncesionarji Občine Vitanje, saj imata naša koncesionarja Jure Bićanić, dr. med., in Tatjana Tisovic Rus, dr. med., že oba »zasedenih« okrog 2350 »glavarinskih« količnikov (približno 1650 pacientov). Tudi pri Zali Mravljak, dr. med., je že presežen normativ, saj so tudi tukaj vpisali veliko število novih pacientov.

Oktobra bo ZD Slovenske Konjice zaposlil novo zdravnico, kar bo pomagalo k rešitvi nastale situacije. V primeru mladih, ki so stari do 18 let, je možen tudi vpis pri pediatrinjah Zdravstvenega doma Slovenske Konjice.

Do takrat pa bo družba Pacient medicinski center Zreče absolutno poskrbela za kronične bolnike in tiste, ki niso zmogli priti pravočasno na vpis, ter ljudi, ki so v trajnih bolniških, kar pomeni, da niso mogli priti na vpis zaradi narave bolezenskega stanja.

Boris Podvršnik, župan