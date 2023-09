Na Zgornji Polskavi odprtje Marketa  

Mercator je na Zgornji Polskavi odprl nov market. Trgovina ima skoraj 300 m2 prodajne površine.

Mercator je ob tej priložnosti doniral 1.000 evrov PGD Zgornja Polskava, otroci iz vrtca so za veselo popotnico zapeli dve pesmici, novo trgovino pa so nato s prerezom traku odprli predsednik Mercatorjevega poslovodstva Tomislav Kramarić, direktor Mercatorjevega področja maloprodaja Samo Gorjup, poslovodja trgovine Suzana Papež Sakelšek in predsednik Krajevne skupnosti Zgornja Polskava Uroš Klajderič.

V novem Marketu Mercator Zgornja Polskava so posebej dobro založeni oddelki s ponudbo sadja in zelenjave, kruha in pekovskega peciva in slaščic ter hlajenih mesnih in mlečnih izdelkov. Delikatesa in pekarna sta samopostrežni, izpostavljeni so izdelki v akcij, trgovina pa na sploh ponuja pester izbor tako svežih kot pakiranih živil in sezonskih artiklov, so sporočili iz Mercatorja.

Poslovodja Suzana Papež Sakelšek pa je ob odprtju poudarila: »Zaposleni smo res zelo veseli, da je market Zgornja Polskava odprt, saj smo ga vsi skupaj z domačini že težko čakali. Trgovina je lepa in sodobna, mi pa bomo poskrbeli tudi, da bo dobro založena.«

Za prve kupce so v novem marketu Zgornja Polskava pripravili presenečenja, do 6. septembra pa ponujajo številne izdelke v akciji od 30 – do 60% nižji ceni. (Foto: A. Dumitrica)

