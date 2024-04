Na Zgornji Polskavi na včerajšnjih predčasnih volitvah izbrali nove predstavnike krajevne skupnosti

Na Zgornji Polskavi so včeraj potekale predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti.

Za sedem članov v Svet KS se je potegovalo 12 kandidatk in kandidatov, in sicer dva iz stranke Desus, trije iz stranke Gibanje Svoboda, sedem pa jih predlaga Staša Leskovar in skupina volivcev.

Največ glasov in s tem mandat za delo v KS v prihodnjih dveh letih, do novih rednih volitev, so (po še neuradnih podatkih) dobili: Ambrož Leskovar, Simon Leskovar, Marjana Sagadin, Franček Ačko, Milena Selinšek, Olga Kalan in Jasmina Šlamberger. Čisto vsi so kandidati istega predlagatelja – Staše Leskovar in skupine volivcev.

Na volitve so tokrat povabili 2.405 volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila 24,06-odstotna. Nad potekom volitev pa je bdela občinska volilna komisija pod vodstvom Jasmine Obrovnik Gril.

Nove volitve so bile potrebne, ker so pred nekaj meseci odstopili kar štirje člani od skupno sedmih. Med njimi tudi predsednik sveta Uroš Klajderič, ki je bil na tem mestu pet let in se tokrat ni vnovič potegoval za mesto v svetu KS. (B. P. foto: S. Štajnbaher)