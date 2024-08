Na vrsto za prenovo prihaja šola v Žičah

Konjiški župan Darko Ratajc je pred nekaj dnevi podpisal pogodbo s podjetjem Razvoj vizije, d.o.o., za izdelavo projektne dokumentacije za prizidavo in rekonstrukcijo podružnične Osnovne šole Žiče. Izvajalec bo na osnovi idejne zasnove dokumentacijo pripravil do konca februarja 2025. Z gradbenimi deli naj bi predvidoma začeli v letu 2026, okvirna vrednost naložbe pa naj bi bila približno 500.000 evrov brez DDV. Šolo v Žičah naj bi prizidali na jugozahodni (JZ) in jugovzhodni (JV) strani. V JV volumnu sta predvidena novi vhod in stopnišče, v JZ pa dva večja prostora: telovadnica in učilnica. Predvidena je tudi delna predelava, obnova in premestitev obstoječih prostorov vrtca in šole. Novozgrajenega dela naj bi bilo 140 kvadratnih metrov, rekonstrukcija pa čaka obstoječih 440 ‘kvadratov’.

Foto: Občina Slovenske Konjice