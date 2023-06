Na Videžu s proslavo obeležili 90. obletnico Prostovoljnega gasilskega društva

Včeraj je na Videžu pri Slovenski Bistrici tamkajšnje Prostovoljno gasilsko društvo obeležilo 90. let delovanja. Pred gasilskim domom je potekala proslava, ki se je pričela s pozdravnimi nagovori. V kulturnem programu sta sodelovala Frajhajmska godba na Pihala in Vaberški fantje. Podelili so priznanja Gasilske zveze Slovenije. Priznanje GZ prve stopnje sta prejela Miha Martini in Katarina Vehovar. Priznanje GZ druge stopnje so prejeli Alisa Martina Krajnc, Klemen Leskovar, Nejc Leskovar in Andrej Korošec. Gasilsko odlikovanje tretje stopnje je prejel Rajko Selinšek, gasilsko odlikovanje prve stopnje pa Martina Vehovar in Milan Leskovar. Gasilsko plamenico tretje stopnje je prejel Robert Vogrinec, gasilsko plamenico prve stopnje pa Boštjan Vehovar in Damijan Selinšek. Na praznovanje so bila povabljena vsa društva iz gasilske zveze Slovenska Bistrica ter predstavniki podravske regije.

Danes zvečer pripravljajo še tradicionalno gasilsko veselico z Ansamblom Spev. Praznovanje pa bodo zaključili v nedeljo, ko bodo gostili veterane Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Pride jih okrog 170. (D.G.)