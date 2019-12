Na včerajšnjem koncertu Potujoča muzika v Ljubljani nastopil tudi zbor iz Črešnjevca

Pevci mladinskega zbora Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec so včeraj zvečer nastopili na koncertu Potujoča muzika v Cankarjevem domu v Ljubljani.

To je bil pravi zborovski praznik, saj je na odru Gallusove dvorane naenkrat stalo kar petsto mladih pevcev iz trinajstih najboljših mladinskih zborov iz vse Slovenije. Kot pojoča celota so se srečali šele na samem koncertu.

Mladi pevci s Črešnjevca so se na ta dogodek intenzivno pripravljali že od konca avgusta, pod vodstvom zborovodkinje Mateje Kuharič. »V Potujoči muziki sodelujejo le tisti zbori, ki so na regijskem tekmovanju letos dosegli zlato priznanje z odliko, torej so zbrali 90 do 100 točk. Za nas je to sodelovanje lep dosežek in predvsem velika čast,« ocenjuje zborovodkinja in učiteljica glasbene umetnosti, ki na Črešnjevcu poučuje osmo leto. »Naš zbor je majhen, ker smo tudi majhna šola, v njem prepeva 24 pevcev od šestega do devetega razreda. V le dveh mesecih so se morali naučiti deset pesmi, zato so bile vaje zelo pogosto. A verjamem, da je nastop poplačal ves trud.«

Koncert Potujoča muzika je bienalna prireditev v organizaciji JSKD, s katero so počastili Svetovni dan zborovske glasbe. Z njo se ukvarja več kot 100.000 Slovencev. (Bojana Petelinšek, foto – vir: OŠ Črešnjevec)