Na Uniorjev tek na Roglo tudi letos brezplačno

Organizatorji Konjiškega maratona – 11. izvedba bo 24 septembra, bodo v sodelovanju z družbo Unior tudi letos poskrbeli, da bodo lahko tekačice in tekači svojo pripravljenost preverili že na Uniorjevem teku na Rogli. Tudi ta tek je že tradicionalen – letošnji (18. junija) bo namreč 9. po vrsti. “Tekači, ne samo iz Dravinjske doline, so tudi Uniorjev tek nekako vzeli za svojega. Vsako leto se ga udeleži med 100 in 150. Nas pa še posebej veseli sodelovanje z družbeno odgovornimi lokalnimi podjetji, kot je Unior, ki omogoča, da je Uniorjev tek za tekače brezplačen,” je povedal predsednika organizacijskega odbora Konjiškega maratona Anton Noner. Sicer pa tudi iz Uniorja sporočajo, da gre za dogodek, ki je namenjen spodbujanju zdravega načina življenja: “Cilj je združiti tekače vseh starosti in sposobnosti ter jih navdušiti za telesno dejavnost.” (Jure Mernik)

Foto: Jan Esih

