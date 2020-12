V Rekreacijsko turističnem centru Jakec na Treh kraljih so smučarsko sezono začeli v pravi zimski idili.

Takoj ko so dobili zeleno luč vlade, so začeli z urejanjem prog in minulo soboto že pognali prvo vlečnico Črni vrh. »Trenutno imamo na progi 80 do 90 cm umetnega snega, zapadlo je tudi 25 cm naravnega snega. Razmere za smuko so res fantastične,« pravi direktor RTC Jakec Trije Kralji Aleš Juhart. To so opazili tudi številni, ki so se odpravili na Tri kralje, smučarjev in drugih, ki so želeli uživati na zasneženem bistriškem Pohorju, je namreč v teh dneh veliko.

»Nad obiskom v soboto, nedeljo in ponedeljek smo bili izjemno presenečeni. Prišlo je zelo veliko ljudi, tudi družin z otroki. Mislim, da so vsi komaj čakali, da lahko pridejo na svež zrak, na sneg in se naužijejo malo sonca. Kajti na Treh kraljih že kar nekaj časa gledamo v dolino, ki je ovita v meglo, pri nas pa je vseskozi lepo vreme in res so prekrasni dnevi za smučanje.«

V prihodnjem tednu, ko bodo vremenske razmere dopuščale umetno zasneževanje, bodo uredili tudi proge ob drugi vlečnici Veliki vrh. S tem bodo privabili še več dnevnih gostov, zaradi omejitev gibanja sicer zgolj iz domače občine. Žal pa ostaja še nejasno, ali bodo to zimsko sezono lahko odprli tudi hotel Jakec. (B. Petelinšek)