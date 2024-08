Na Treh kraljih se začenja glasbeni festival

Na Treh kraljih se danes začenja 3-dnevni glasbeni festival Roots In The Woods. Gre za festival reggae in dub glasbe. Festival že tradicionalno v osrčje pohorskih gozdov privablja domače in tuje ljubitelje tovrstne glasbe. Kljub raznoliki množici obiskovalcev, gre za butični glasbeni festival. Kje se odraža ta butičnost? “Butični glasbeni festival pomeni, da se bolj kot na množičnost osredotočamo na kakovostno izkušnjo za obiskovalce. Naš cilj je ustvariti intimno in prijetno okolje, kjer se lahko obiskovalci resnično potopijo v glasbo in kulturo. Z omejevanjem števila obiskovalcev preprečujemo negativen vpliv na čudovito naravno okolje, kjer festival poteka, in omogočamo obiskovalcem bolj intimno doživetje našega festivala. Naša vizija je postati in ostati visokokakovosten butični glasbeni festival z umetniškim in kulturnim pridihom, kjer obiskovalci lahko uživajo v skrbno izbranem glasbenem programu in raznolikih kulturnih ter umetniških aktivnostih,” odgovarja organizator Andraž Skerbinek.

V sklopu festivala bodo na Treh kraljih potekale različne aktivnosti, jutri bo denimo brezplačno predavanje Vikija Grošlja, Slovenca z največ preplezanimi osemtisočaki in prvega Slovenca, ki se je povzpel na vse najvišje vrhove kontinentov. (A. S.)