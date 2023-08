Na Treh kraljih se začenja Festival Roots in the Woods

Na Treh kraljih se danes začenja festival reggae in dub glasbe, Roots in the Woods.

Tridnevni festival združuje neokrnjeno naravo, vrsto nadarjenih glasbenikov, umetniške instalacije, delavnice in druge aktivnosti. »Namenjen je vsem, ki jih v življenju kaj pomeni mir, ljubezen, toleranca do vseh drugačnih in spoštovanje drug do drugega,« pravi Andraž Skerbinek iz zreškega KUD Kladivo 11.

Pestro bo; do sobote se bo predstavilo približno 40 nastopajočih – dj-jev, pevcev in igralcev instrumentov, selektorjev, pripravljajo tudi delavnice in 5 zvočnih sistemov. Koncerti bodo potekali na dveh odrih. V petek (ob 17ih) prideta tudi Tomo Križnar in Bojana Pivk Križnar, predstavila bosta njun dokumentarni film Trohnenje 2022 ter izkušnje, ki sta jih bila zadnjih nekaj let deležna med gobavci v Sudanu. Pa tudi kampanjo za zdravila v Evropi in Svetovni zdravstveni organizaciji.

