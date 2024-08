Na Treh kraljih se jutri začenja festival reggae glasbe

Na Treh kraljih se jutri začenja tridnevni Glasbeno umetniški festival Roots in the woods. Od 22. do 24. avgusta bodo gostili številne izvajalce reggae in dub glasbe.

Pri izvedbi festivala so združili moči prijatelji, ljubitelji festivalske kulture, zbrani v dveh društvih iz Zreč in Slovenj Gradca, prihajajo pa tudi iz Ljubljane in Mežice. Povezuje jih ljubezen do festivalske kulture, glasbe, zvočnih sistemov ter zavedanje o pomembnosti povezovanja človeka z naravo.

Medgeneracijski projekt

Gre za medgeneracijski projekt, ki goji dober odnos do glasbe, hkrati pa spodbuja kulturno umetniško udejstvovanje.

Organizatorji festivala so aktivni podporniki sound system kulture in nanj vabijo ljubitelje reggaeja, duba, drum’n’bassa, dancehalla, jungle, ska in druge sorodne bass in boben glasbe.

Spodbujajo odmik od vsakdanjega vrveža, v naravo, ki jemlje dih in je dar, ki ga je nemogoče nadomestiti in katerega je potrebno skrbno varovati. Z vrnitvijo k ‘koreninam’, tako promovirajo spoštljiv odnos do narave, skrb za zdravje in dobro mentalno počutje.

Mednarodna zasedba

Na treh festivalskih prizoriščih se bodo poleg slovenskih didžejev, glasbenih skupin in producentov glasbe, predstavili tudi glasbeniki iz tujine (Hrvaška, Srbija, Anglija, Francija, Češka, Poljska, Nemčija in Italija), ki so dobro poznani med ljubitelji reggae glasbe.

Organizatorji napovedujejo številne izvajalce, ki se bodo predstavili v treh dneh. To so: Weeding Dub, Radikal Guru & Baptiste, Jah Vibes Sound System feat. Sheeba Sound, Ashanti Selah, Brain Holidays, Mother Dubber, David Boomah & Roots In Session, Roots Raid, The Admirals, Evolution Groove, Gonobeats, Wooga, Dubbing Sun & King D, Jahklin, Noxbuk, Pete Roots, Vibe Department, Tadiman, Angus Taylor, Pablo Raster, Rockers Dub Master Sound System, Koneski, Jahmessenjah, Michal Šeps & Reggiment, Freedom Fighters, Urbi’s hi-fi, Tmintafari, Woombat, 3Kings Soundstation, Rasga, Greg Even & Jacuzzy Krall, Kočevska orkester, ZNZL, Haris Pilton, Peacemessenjah Soundsystem feat. Leu, Mr. Too Nice, Jocare, Total Destruction in Jah akka Pedja Skakavac & Skalamerija Soundy System.

Delavnice

Vrstile se bodo tudi številne delavnice. V petek, 23. 8., bodo organizirane naslednje delavnice: Iyengar joga, Amazonska povezava, Bioenergetsko sproščanje in primarni krik, Slikanje z rdečim vinom in kavo, Pogovorni krog, Obrazna joga, dub delavnica, Soundsystem za otroke, bobnarski krog in Mojih 33 odprav (Viki Grošelj).

V soboto, 24. 8., pa: Iyengar joga, Amazonska povezava, Bioenergetsko sproščanje in primarni krik, Dih in izdih – sproščujoča začetniška pihalna delavnica, Obrazna joga, Kreativna delavnica za otroke, Soundsystem za otroke, Bobnarski krog in pa Intervju v živo z Angusom Taylorjem.

Želijo ostati butični

Vizija organizatorjev je, da festival postane in ostane butični glasbeni festival (z največ 500 obiskovalci) s pridihom umetnosti in kulture, na katerem bodo obiskovalci lahko uživali ob skrbno izbranem glasbenem programu, hkrati pa bodo za spodbujanje kreativnosti in širjenja novega znanja, ponujene tudi številne kulturno-umetniške dejavnosti, primerne za vse generacije. (B. Petelinšek)