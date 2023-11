Na Treh kraljih kmalu poženejo novo štirisedežnico!

V več smučarskih centrih na Štajerskem so v minulih mesecih izpeljali naložbe v nove žičniške naprave. Tudi na Treh kraljih je nova štirisedežnica že zmontirana!

Ta čas opravljajo še razna zaključna dela. »Opremo sedežnice imamo v celoti zmontirano, opravljamo še razna nastavitvena dela in testiranja. V prvem tednu decembra imamo strokovni tehnični pregled in prevzem. Nato sledi pridobivanje potrebne dokumentacije in verjamem, da bomo v sredini decembra napravo že pognali za uporabnike,« pravi direktor Aleš Juhart.

Nadejajo se, da bodo tudi letos začeli z zimsko sezono v prvi polovici decembra, seveda pa je to odvisno od snežnih razmer oz. temperatur.

Še zadnji dnevi za ugodnejše vozovnice

Še vse do konca tega meseca so smučarske vozovnice na voljo po predprodajnih, znižanih cenah.

Bodo pa to sezono cene nekoliko višje kot lani, pojasni Juhart: »Cene smučarskih vozovnic so se spremenile za 8 do 10 odstotkov, kajti z novo pridobitvijo se bo zboljšala tudi kakovost storitev – ne bo več čakalnih vrst na napravi Veliki vrh, tudi proge bodo širše in pod sedežnico bo nova smučarska proga.« (Bojana Petelinšek)