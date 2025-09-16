Na tekmah v Čilu startal tudi Celjan Martin Čater



Do prvih tekem v novi sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju je še dober mesec, nekaj več kot dva meseca časa za priprave pa imajo še tekmovalci v hitrih disciplinah. Med tistimi, ki so se to poletje znova odpravili na južno poloblo, je tudi Martin Čater. Celjan je pred kratkim v La Parvi v Čilu odpeljal tudi dva smuka in en superveleslalom južnoameriškega pokala. Na vsaki od tekem je startalo približno 90 smučarjev, Čater pa je smuka končal na 14. in 22. mestu, medtem ko je v superveleslalomu odstopil. Na prvem smuku je bil sicer najhitrejši Šved Felix Monsen, preostali preizkušnji pa je dobil Jan Zabystran iz Češke. Alen Hriberšek (Smučarsko društvo Beli zajec) je oba smuka končal kot 48., superveleslaloma pa tudi on ni izpeljal do konca. (Jure Mernik)

Foto Facebook