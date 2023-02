Na tek na smučeh ponovno v mestni park

Po nekaj dneh intenzivnega zasneževanja, ko so to omogočale dovolj nizke temperature in drugi vremenski pogoji, je družbi ZPO Celje, ki upravlja z javno športno infrastrukturo, v mestnem parku uspelo urediti progo za tek na smučeh.

Letošnja proga ima v primerjavi z lansko nekoliko spremenjeno traso in ni več v obliki srca, je pa nekoliko daljša, skupaj dolga približno pol kilometra.

V družbi ZPO Celje so intenzivno zasneževali v zadnjih nekaj dneh, za pripravo proge pa je bilo izdelanega približno dva tisoč kubičnih metrov tehničnega snega. Snežna topova sta na polnih obratih delovala predvsem ob zgodnjih jutrih in večerih, ko so bile temperature najbolj pod lediščem. Pri pripravi snega v ZPO Celje ne uporabljajo nobenih kemikalij, kar je bil tudi eden od razlogov, da je ZVKDS izdal soglasje za ta projekt.

Uporaba proge bo tako kot lani brezplačna, bo pa treba plačati za izposojo tekaške opreme, ki jo bo tudi letos zagotovil Teniški klub Celje.