Na tek na smučeh kar v park

Ljubitelji teka na smučeh bodo v celjskem mestnem parku lahko uživali tudi to zimo.

Družba ZPO Celje, ki upravlja s športno infrastrukturo v mestu, je namreč prejela soglasje območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS (ZVKDS) za ureditev tekaške proge. Delavci ZPO so jo že prejšnji teden začeli zasneževati.

Proge so uredili tudi na Celjski koči. »Ob ugodnih vremenskih pogojih za zasneževanje bomo najprej pripravili otroško sankališče, ko bomo izdelali dovolj snega, predvidoma v prihodnjem tednu, bomo uredili progo za smučarski tek,« je povedal Ivan Pfeifer, direktor družbe ZPO Celje.

Kot je dodal, bo trasa proge nekoliko spremenjena v primerjavi z minulo sezono, saj so se na podlagi soglasja morali izogniti koreninskim sestavam nekaterih vrst dreves, bo pa proga nekoliko daljša. Po besedah Ivana Pfeiferja so območno enoto ZVKDS uspeli prepričati s tem, da za progo pripravljajo sneg brez kemikalij. Več o nadaljnjem urejanju prog na Celjski koči in letošnji smučarski sezoni pa v aktualnem Celjanu.